United goleia com show de Pogba, Liverpool e Chelsea vencem

publicidade

O campeão europeu estreou muito bem no Campeonato Inglês. Ainda sem Lukaku, seu grande reforço, em campo, o Chelsea não teve trabalho para fazer 3 a 0 sobre o Crystal Palace em Stanford Bridge, em Londres. O grande público presente fez enorme festa com o belo jogo coletivo da equipe de Thomas Tuchel. Outros postulantes ao título, Manchester United e Liverpool também estrearam com vitórias tranquilas, além do Everton, do brasileiro Richarlison, que balançou as redes.

Foram 90 minutos de ataque x defesa, com o Chelsea atuando o tempo todo em cima do Crystal Palace. Mesmo o técnico Patrick Vieira prometendo ofensividade para surpreender os favoritos, os donos da casa não se viram ameaçados em nenhum momento em seu estádio.

Tuchel queria uma estreia em grande estilo, mesmo sem Lukaku e outros quatro titulares, Havertz, Chilwell, Kante e Thiago Silva - o brasileiro ficou no banco. E o treinador foi premiado com boa apresentação de sua equipe em aula de coletividade. Diante de um paredão defensivo, uma cobrança de falta precisa de Marcos Alonso deu início ao triunfo. O lateral-esquerdo mandou no ângulo. O goleiro rival nem se mexeu.

Pelas laterais estava o caminho para as principais jogadas do Chelsea. E, após uma tabela entre Mount e Azpilicueta, o goleiro rebateu o cruzamento para dentro da área e Pulisic apareceu para ampliar, antes do intervalo. Foi o quinto gol do atacante diante do oponente em cinco confrontos.

A tônica do jogo de manteve após a volta do intervalo. Era ataque de todo o lado com o oponente sofrendo para marcar. Chalobah, num chute forte de fora da área ampliou. Tudo era festa em Stanford Bridge. Até uma substituição. Azpilicueta saiu ovacionado. Apesar do amplo domínio, o Chelsea não conseguiu transformar a ótima estreia em goleada. Mas deixou o campo festejando o retorno de seu torcedor ao estádio, bastante aplaudido e passando uma excelente impressão para a temporada.

Show de Pogba

Os gritos de "olé" nos minutos finais em um Old Trafford lotado demonstraram a grande estreia do Manchester United no Campeonato Inglês. Com quatro assistências de Pogba, três gols de Bruno Fernandes, um do brasileiro Fred, estreia de Sancho e apresentação de Varane, os comandados de Ole Gunnard Solskjaer deram espetáculo na goleada de 5 a 1 sobre o Leeds United.

A apresentação de gala veio com Sancho estreando apenas após o intervalo e num dia com as ausências de Cavani e Rashford. Coube a Pogba comandar o time e a Bruno Fernandes mostrar que segue com o faro de gol apurado. Com o hat-trick deste sábado, o português agora soma 43 gols em 81 jogos pelo Manchester United.

Antes de a bola rolar em Old Trafford, o zagueiro Varane foi apresentado à torcida. O defensor multicampeão pelo Real Madrid entrou em campo e exibiu a camisa 19 que vestirá no novo clube. Foi bastante aplaudido e fez uma selfie para registrar o momento com o estádio lotado.

O fato triste ficou do lado de fora. No dia da volta da torcida, correria e briga entre torcidas de United e Leeds, com socos, objetos atirados e até comércio sofrendo depredação antes do apito inicial.

No campo, o Manchester começou o jogo com tudo. Mesmo sem Sancho, recém-chegado do Borussia Dortmund, desde o início, foi para cima do Leeds United e criou boas chances para marcar no primeiro tempo. Mas, o torcedor que lotou as arquibancadas de Old Trafford demorou 30 minutos para soltar o primeiro grito de gol da jornada. E tinha de sair dos pés de Bruno Fernandes, artilheiro da temporada passada. Assistência precisa de Pogba, domínio e festa.

A sensação na parada do intervalo, porém, era que o United tinha tudo para ir aos vestiários com uma vantagem bem maior. Pecou nas finalizações e pagou caro logo no começo do segundo tempo, com golaço de Ayling, em chutaço de fora da área. O empate do time de Marcelo Bielsa não passou de um susto.

Com Pogba inspirado, a vantagem voltou rapidamente ao placar do United. O francês tocou para Greenwood avançar pela esquerda e fazer o segundo. O torcedor ainda comemorava quando o Leeds errou na saída de bola, Fred tocou para Pogba e o meia achou Bruno Fernandes na área. O português ainda driblou o marcador antes de ampliar.

Só dava United em Old Trafford. Em rara jogada sem a participação de Pogba, Lindelof achou Bruno Fernandes, que transformou a vitória em goleada com chute forte. Aos 23 do segundo tempo, Fred, convocado por Tite, fechou o placar aproveitando a quarta assistência de Pogba em uma de suas melhores apresentações pelo United.

O brasileiro Fred fez festa, já o compatriota e agora companheiro de seleção Raphinha decepcionou. A surpresa de Tite para a rodada tripla das Eliminatórias pouco fez. O atacante deixou a desejar num dia em que todos do Leeds jogaram abaixo do esperado.

Salah comando o Liverpool

Em clima de festa e embalados pelos gritos dos torcedores, Liverpool e Norwich City se enfrentaram neste sábado em partida válida pela primeira rodada do torneio. Mesmo com a empolgação da torcida e dos jogadores do Norwich, que retornou à primeira divisão, o time não foi páreo para os comandados de Jurgen Klopp, que venceram por 3 a 0, com um show do astro Mohamed Salah, que participou dos três gols.

Na estreia pelo Inglês, o Liverpool dominou praticamente o jogo inteiro, exceto nos primeiros minutos. O goleiro Alisson, convocado novamente para a seleção brasileira, teve que trabalhar um pouco no início, aguentando a pressão de um time eufórico que voltava à elite do futebol britânico.

Mas não durou muito a empolgação do Norwich. Aos 24 minutos, Diogo Jota aproveitou assistência de Salah para abrir o placar no Carrow Road. A partir daí, a posse de bola e o controle do jogo era do Liverpool, com alguns contra-ataques dos donos da casa, que não tinham efetividade.

No começo do segundo tempo, com a entrada dos brasileiros Firmino e Fabinho - também na lista de convocados por Tite -, o Liverpool acelerou o meio de campo em direção ao ataque. A alteração feita por Klopp deu resultado. Com cerca de cinco minutos em campo, Firmino ampliou o placar, com mais uma assistência de Salah, e fez o seu 67º gol no Campeonato Inglês, aumentando sua conta como o maior artilheiro brasileiro da história da competição.

Para fechar a boa vitória na primeira rodada, Salah confirmou-se como melhor jogador da partida com o gol que fechou o placar final após sobra do escanteio e um chute certeiro de canhota. Alisson chegou a fazer belas defesas já no fim do duelo, impedindo que os torcedores do Norwich soltassem o grito de gol na tão esperada volta à primeira divisão.

Richarlison

Uma semana após ganhar a medalha de ouro com a seleção olímpica, o brasileiro Richarlison não quis saber de descanso. Foi a campo com o Everton e se destacou com um gol e uma assistência para Calvert-Lewin na virada sobre o Southampton, por 3 a 1, em Goodison Park.

Armstrong abriu o placar para os visitantes, mas Richarlison empatou antes do intervalo. No segundo tempo, Doucoure virou e Calvert-Lewin definiu após assistência do brasileiro. Demais jogos do Inglês neste sábado: Leicester 1 x 0 Wolverhampton; Burnley 1 x 2 Brighton e Watford 3 x 2 Aston Villa.