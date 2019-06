Uruguai enfrenta Japão pela Copa América em Porto Alegre

publicidade

As seleções do Uruguai e Japão se enfrentam, a partir das 20h desta quinta-feira (20), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa América.

Os uruguaios, que venceram o Equador em sua estreia na competição continental, no Mineirão, esperam mais de 15 mil conterrâneos em estádio hoje. Na partida anterior, de placar folgado, 4 a 0 sobre os equatorianos, a celeste chegou à marca de 400 gols na história da disputa sul-americana.

Uma vitória já garante aos uruguaios uma vaga na próxima fase da competição. Por sua vez, a seleção do Japão tenta se recuperar da goleada de 4 a 0, sofrida na estreia diante dos chilenos.

Uruguai

Maior campeão da história da Copa América, com 15 títulos, a seleção do Uruguai já está na lista como uma das candidatas ao título da competição continental.

A boa atuação de sua dupla de ataque, Cavani (PSG) e Suarez (Barcelona), demonstram a boa fase do time, que terá um reforço especial. São esperados 15 mil uruguaios nas arquibancadas, por conta da proximidade da capital gaúcha com o país vizinho.

Japão

O selecionado japonês precisa de uma vitória hoje para se recuperar da goleada de 4 a 0 que sofreu na estreia contra os chilenos. Uma derrota contra os uruguaios praticamente tira a esperança dos japoneses de seguiram na Copa América.

Convidado pela segunda vez para disputar o torneio sul-americano de seleções, a primeira foi na edição do Paraguai (1999), o selecionado japonês busca a sua primeira vitória na competição.

O técnico Hajime Moriyasu reconheceu a superioridade técnica dos adversários no jogo de estreia, mas lembra que a Copa América serve de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no próximo ano.

Estatísticas

A seleção uruguaia está invicta este ano. Em quatro jogos, tem quatro vitórias com 14 gols marcados e nenhum sofrido.

O último jogo entre as duas seleções, em outubro de 2018, foi vencido pelos japoneses por 4 a 3.

Serviço

Ainda há ingressos para a partida dessa quinta. Os tíquetes mais baratos já estão esgotados. Os valores oscilam entre R$ 125 e R$ 350.

Trânsito: Quatro horas antes da partida, começam as alterações e desvios do trânsito para o evento.

A partir das 17h, inicia-se a operação de linhas especiais para levar os torcedores até o estádio. Serão quatro linhas especiais, com saída em diferentes locais da cidade: Largo Glênio Peres, Terminal Peri Machado (rua Peri Machado), Shopping Iguatemi (rua Antônio Carlos Berta) e Shopping Praia de Belas (rua Cecília Meirelles).