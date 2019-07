Valtteri Bottas conquista a pole do GP da Grã Bretanha de F1

publicidade

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) superou seu companheiro de equipe britânico Lewis Hamilton por 6 milésimos de segundo e conquistou a pole position do Grande Prêmio da Grã Bretanha de Fórmula 1, 10ª corrida da temporada, neste sábado em Silverstone. A volta com tempo de 1 minuto 25 segundos e 93 milésimos realizada por Bottas se tornou o novo recorde do circuito. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) largará na terceira colocação, na segunda fila, logo à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Já o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) teve que se contentar com o sexto melhor tempo, uma posição atrás do francês Pierre Gasly (Red Bull). Os carros da Ferrari, que largarão com pneus macios, mais rápidos e menos resistentes, adotarão uma estratégia de corrida diferente da Mercedes e da Red Bull, que optaram pelos pneus intermediários.

O australiano Daniel Ricciardo (Renault), o britânico Lando Norris (McLaren), o tailandês Alexander Albion (Toro Rosso) e o alemão Nico Hulkenberg (Renault) completam o top-10. A largada do Grande Prêmio de Silvertone está marcada para este domingo às 10h, horário de Brasília.

Confira o grid

1ª fila: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2ª fila: Charles Leclerc (MON/Ferrari) Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

3ª fila: Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

4ª fila: Daniel Ricciardo (AUS/Renault) Lando Norris (GBR/McLaren-Renault)

5ª fila: Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

6ª fila: Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

7ª fila: Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

8ª fila: Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

9ª fila: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes)

10ª fila: George Russell (GBR/Williams-Mercedes) Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes)