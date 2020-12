Vasco demite técnico português Ricardo Sá Pinto

publicidade

A derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, no domingo, em Curitiba foi a gota d'água. O técnico português Ricardo Sá Pinto foi demitido do Vasco da Gama. A decisão pela saída do treinador ocorreu em reunião da diretoria na noite de segunda-feira.

Neste momento, ele não vinha de uma sequência de derrotas, já que, antes desta partida contra os paranaenses, o Vasco havia vencido o Santos e empatado com o Fluminense.

Pesou, no entanto, o fato de o Vasco ocupar neste momento a 17ª colocação do Brasileiro e estar na zona de rebaixamento, com 28 pontos, ainda que esteja com uma partida a menos do que o Bahia e o Sport, seus principais concorrentes.

Sá Pinto chegou ao clube em outubro último, para substituir Ramon Menezes, que tinha levado o Vasco a um início surpreendente, mas não estava repetindo os bons resultados. Sá Pinto comandou o Vasco em 15 jogos, obtendo três vitórias, seis empates e seis derrotas.

No último dia 10, após o Vasco ser eliminado da Copa Sul-americana para o Defensa y Justicia e ter sofrido duas goleadas seguidas no Campeonato Brasileiro, membros de uma torcida organizada entraram no CT do Almirante e fizeram cobranças ao técnico português Ricardo Sá Pinto e aos jogadores.

• Confira o comunicado publicado pelo Vasco

O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ricardo Sá Pinto não é o mais o técnico da equipe profissional. Junto com ele, deixam o Clube o auxiliar técnico Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira, o analista de desempenho Igor Dias e o Diretor de Futebol André Mazzuco.

A decisão de reformular a comissão técnica foi tomada após entendimento entre o Presidente da Diretoria Administrativa, Alexandre Campello, o Vice de Futebol, José Luiz Moreira, e o próximo presidente da Diretoria Administrativa, Jorge Salgado.

“Tomei a decisão de fazer a mudança na comissão técnica a partir também de um entendimento com o Vice de Futebol e com o novo Presidente, já que só estarei no cargo por mais aproximadamente 20 dias. Um novo treinador será anunciado em breve”, disse o Presidente Alexandre Campello.

