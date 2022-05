Vasco só empata com o Guarani, mas segue no G-4 da Série B

publicidade

O Vasco encontrou muito apoio e casa cheia, mesmo jogando em Manaus, na noite desta quinta-feira, pela Série B, contra o Guarani. Apesar do incentivo, não foi suficiente para tirar o 0 a 0 do placar. Apesar da manutenção no G-4, time desperdiçou chance de encostar no líder Cruzeiro.

O Vasco encontrou 33 mil torcedores mesmo com o mando sendo do Guarani. Mesmo com chances de gols para os dois lados, não foi suficiente para movimentar o placar, e o 0 a 0 frustrou o público que compareceu em bom número na Arena da Amazônia.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 14 pontos, e segue no G-4 da Série B do Brasileirão, agora na 3ª posição. Já o Guarani é o 17º, na zona de rebaixamento para a Série C, com apenas uma vitória e 8 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Brusque, em São Januário, na quinta-feira, 26, às 19h. Já o Guarani visita o Sampaio Correa, no Maranhão, mas apenas no sábado, 28, também às 19h.