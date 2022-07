Verstappen faz melhor corrida da carreira e avança de 10º para vencer na Hungria

publicidade

Max Verstappen e Lewis Hamilton deram aula de Fórmula 1, neste domingo no GP da Hungria. E enquanto o atual campeão fazia a maior corrida da sua carreira até aqui, Ferrari parecia um esquete de comédia pastelão, errando todas as decisões táticas e entregando de vez o campeonato para os rivais. Com isso, Verstappen abre 80 pontos na liderança. Hamilton celebrou o segundo lugar após largar de sétimo e George Russell completou o pódio sem conseguir o mesmo ritmo para aproveitar sua pole-position.

O dia foi mesmo dos campeões. Já na largada, Hamilton deu o bote nas duas Alpine para subir de sétimo para quinto. O britânico foi oportunista quando Esteban Ocon espremeu seu "companheiro" sem olhar nada além do retrovisor. Mais atrás, Verstappen chegou a superar Alonso, que teve de tirar o pé para não bater no agressivo colega. Lá do décimo lugar, Verstappen tomou o troco, mas uma volta depois era o oitavo. Duas voltas mais e era sétimo. Tudo isso na pista mais difícil de passar da temporada, fora Mônaco.

Poucos apostariam na Red Bull chegar no pódio, enquanto Russell puxava a fila em primeiro, seguido das Ferrari em formação. Mas a cada passagem, Verstappen provava o contrário e já tinha engolido Lando Norris para ir à caça de Hamilton.

A Red Bull foi cirúrgica e chamou Verstappen para um undercut preciso, sem perder tempo numa luta contra seu maior rival. A Ferrari achou que estava tudo tranquilo e entregou sua mão no carteado ao colocar nos dois pilotos pneus médios. A repetição do composto já mostrava que os carros vermelhos fariam pelo menos mais uma parada.

Depois de todas as paradas, Sainz liderava, com Russell segurando ataques de Leclerc. Só que Verstappen já era o quarto, nos calcanhares da Scuderia. Hamilton era outro que mantinha ótimo ritmo sem destruir os pneus e ia chegando no trem da frente. Mais atrás, a Alpine registrava nova ocorrência. Enquanto Ocon tinha deixado Norris, Perez, Verstappen e Hamilton passarem sem muita briga, virou leão contra seu colega, Alonso. O espanhol tinha feito o undercut e vinha de pneus aquecidos. Tomou a fechada na primeira curva. Colocou por fora, chegou a estar um bico na frente, mas foi espremido por Ocon para fora da pista. Resultado, Daniel Ricciardo passou ambos para um estupefato Alonso. Algumas voltas depois o time finalmente mandaria Ocon ceder lugar para um carro mais rápido, mas a luta por um sexto ou sétimo lugar já estava fora do alcance.

Na briga do pódio, Leclerc fez linda ultrapassagem em Russell, enquanto Verstappen ia para o ataque total. Logo depois, o holandês passava o britânico e, em seguida, superava Leclerc. Um erro, em seguida, quase pareceu pirotecnia para o grande espetáculo. Verstappen rodou, segurou o carro e voltou já apontado para a pista. Perdeu as posições, mas passou todo mundo de novo em seguida para perseguir Sainz.

Só que a Ferrari cometia seu maior equívoco do dia ao colocar Leclerc nos pneus duros. A borracha nunca aqueceu direito, o monegasco ficou sem ritmo e virou alvo fácil para toda a turma da frente. Eventualmente, a Scuderia desistiu e chamou de volta para pneus macios. Muito tarde e muito pouco, condenando seu piloto ao sexto lugar e a mais prejuízo na temporada.

Verstappen despachou Sainz lá na frente, enquanto Hamilton aproveitava os pneus novos para descontar sua desvantagem. O espanho também seria superado por Russell, antes de tomar a ultrapassagem de Hamilton. Russell não fez frente para o companheiro e Hamilton chegou a descontar diferença para a vitória. Lástima que faltaram voltas para um novo duelo épico entre Mercedes e Red Bull. Verstappen cruzou na frente com sua obra prima. Hamilton veio em seguida. Foi uma enorme demonstração da diferença entre os dois gênios da atualidade e o resto do grid.

Com as grandes ocupando as seis primeiras colocações, Norris foi o melhor do resto em sétimo com a McLaren. Agradeceu à briga fratricida das Alpine, que ainda salvaram o oitavo lugar com Alonso e o nono com Ocon. Sebastian Vettel levou o pontinho final de presente após seu anúncio de aposentadoria.