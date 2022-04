Vice do Gauchão, Ypiranga abre Série C em novo formato neste sábado

publicidade

Com um formato diferente em relação aos últimos anos, começa neste sábado o Campeonato Brasileiro da Série C, que vai ter 216 jogos e vai terminar em outubro. A primeira rodada vai ter cinco jogos no sábado, três domingo e outro na segunda-feira. Ypiranga, Brasil de Pelotas e São José são os representantes do Rio Grande do Sul na competição.

Ao contrário da divisão por dois grupos regionais, os 20 participantes vão se enfrentar em turno único. Os oito primeiros colocados vão chegar à segunda fase, quando serão divididos em dois grupos de quatro. Serão mais seis jogos turno e returno e os dois melhores de cada grupo vão garantir o acesso para a Série B em 2023. Os líderes, depois, decidem o título.

Apesar da mudança, a competição continua bem democrática com nove clubes do Nordeste, quatro do Sul e mais três de Norte e Sudeste, com apenas um representante da região Centro-Oeste. Destaque também para alguns ex-craques já em fim de carreira e que viraram atrações na Série C. O Figueirense, por exemplo, conta com o goleiro Wilson, de 38 anos, campeão da Série B ano passado com o Coritiba. A atração no Vitória é o meia Jadson, ex-Corinthians, também com 38 anos e que ano passado esteve no Coritiba.

A competição começa sábado cedo, às 11h, com o Ypiranga, vice-campeão gaúcho, recebendo em Erechim, o Aparecidense-GO, destaque do interior goiano e vindo da Série D como campeão. Tem no elenco jogadores experientes como o meia Felipe Menezes e o zagueiro Wesley Matos. Às 15 horas, em Horizonte (CE), o Atlético-CE recebe o Campinense. O time cearense está em crise após a saída de Ari, jogador que atuava na Rússia e bancava o futebol. Sem recursos, foi rebaixado à segunda divisão cearense e entra na disputa para sobreviver. O Campinense é vice-campeão da Série D e volta à Série C depois de 11 anos. No momento está classificado para as semifinais do Campeonato Paraibano.

O duelo mais esperado acontecerá a partir das 17h, em Belém (PA), no estádio Baenão. É o duelo entre dois times rebaixados da Série B: Remo e Vitória. O time paraense acaba de ser campeão estadual em cima do rival Paysandu, enquanto o time baiano tenta se reorganizar após nem chegar às semifinais do campeonato do seu estado, terminando em quinto lugar. A aposta do Vitória é a experiência do técnico Geninho, de 73 anos. Às 18 horas, o Botafogo-PB recebe o São José-RS, pelo terceiro ano na Série C, enquanto às 19 horas, o Volta Redonda, único time fluminense, vai enfrentar o Figueirense, rebaixado ano passado da Série B e que passou por ampla reestruturação.

Confira os jogos da 1ª rodada:

11h - Ypiranga-RS x Aparecidense-GO - Sábado

20h - Brasil de Pelotas x Manaus-AM - Segunda-feira

