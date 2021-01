Vitória vence, escapa do rebaixamento e confirma quedas de Figueirense, Botafogo, Oeste e Paraná

publicidade

O Vitória superou o Botafogo, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no Barradão, em Salvador, pela 37ª e penúltima rodada, e escapou do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o clube baiano confirmou a queda do Figueirense, que foi para a Série C ao lado do Paraná, do próprio Botafogo-SP e do Oeste.

Robson, contra, fez o único gol do jogo e que deixou o Vitória no 15º lugar, com 45 pontos. O Figueirense, que abre a zona de rebaixamento, soma 36 pontos e só tem um jogo por fazer. Na vice-lanterna, o Botafogo-SP acumula 34 pontos.

O Vitória foi para cima do time paulista no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Lucas Cândido bateu de longe. O goleiro Igor deu bobeira, soltou a bola que bateu na trave. Logo depois, aos 23, Alisson Farias cabeceou, mas a bola acertou a rede pelo lado de fora.

Aos 45 minutos, Leocovick cruzou para Léo Ceará que marcou, mas o árbitro anotou impedimento. Na única chance do Botafogo, aos 48, Matheus Anjos recebeu cruzamento e deu um peixinho. O goleiro César tirou de manchete.

No segundo tempo, o Vitória voltou com tudo e, logo no primeiro minuto, Léo Ceará mandou no ângulo, mas Igor fez uma grande defesa. Aos 2, o goleiro do Botafogo voltou a trabalhar em chute cruzado de Thiago Lopes.

Dudu também teve sua chance aos 9 minutos em finalização na intermediária, mas Igor fez boa defesa. Aos 14, o Vitória chegou a seu gol. Dudu bateu falta, a bola pegou na cabeça de Robson e enganou Igor: gol contra.

O Botafogo apareceu aos 23 minutos em chute de Elicarlos, mas César fez boa defesa. Com o placar favorável, o Vitória procurou administrar o jogo. Aos 47, Dudu ainda bateu falta na rede pelo lado de fora.

A 38ª e última rodada será disputada de forma completa na próxima sexta-feira. O Vitória visitará o Brasil de Pelotas-RS no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, às 21h30, enquanto o Botafogo receberá o Operário no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h15.