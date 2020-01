Volante Michel é apresentado no Fortaleza

Minha nova casa!! Que 2020 seja abençoado, rapazeada! Darei meu melhor por esse clube e essa torcida que me acolheram tão bem! 💪🏽🦁⚽ #Repost @fortalezaec (@get_repost) ・・・ Antes das atividades dessa tarde Michel concedeu sua primeira entrevista como jogador do Fortaleza. O volante foi apresentado para imprensa e falou sobre a expectativa do ano de 2020: ⠀ “Estou pronto. Vim pra ajudar e fortalecer o grupo. Quero estar à disposição do Rogério para o dia 25, na estreia. Tenho certeza que será um grande ano para o Fortaleza”. ⠀ O camisa de número 5 já participa das atividades com todo o elenco desde ontem e estará à disposição do treinador Rogério Ceni em nossa estreia, diante do Vitória, na @copadonordeste. 📷: Bruno Oliveira / Fortaleza EC #FortalezaEC #VamosFortaleza ⠀ #pracegover: Fotografia do volante Michel em sua apresentação, na sala de imprensa Betinho Studart.

