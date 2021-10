Walter Smith, ídolo do Rangers e ex-técnico da Escócia, morre aos 73 anos

publicidade

O ex-técnico da seleção da Escócia e do Rangers, Walter Smith, morreu aos 73 anos, informou o time de futebol de Glasgow nesta terça-feira.

"Anunciamos com grande tristeza a morte de nosso ex-técnico, presidente e lenda do clube, Walter Smith", divulgou a equipe escocesa.

Em duas passagens à frente do Rangers, Smith conquistou 21 títulos desde sua estreia como treinador, em 1991. Ele também dirigiu o inglês Everton por quatro anos e foi auxiliar do técnico Alex Ferguson no Manchester United, antes de se assumir o comando da seleção da Escócia em 2004.

Em 2007, ele voltou ao Rangers ganhando novos títulos e levando o time à final da Copa da Uefa em 2008, na qual a equipe foi derrotada pelo russo Zenit. Ele se aposentou do futebol em 2011.