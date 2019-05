Ypiranga é pentacampeão da Segundona

publicidade

Já classificados para o Gauchão 2020, Esportivo e Ypiranga decidiram, na noite desta quinta-feira, em Bento Gonçalves, o título da Divisão de Acesso, a Segundona Gaúcha. E o time de Erechim, campeão em 1967, 1989, 2008 e 2014, conquistou o pentacampeonato ao ganhar novamente por 2 a 1, mesmo escore do jogo de ida.

Necessitando reverter a desvantagem da partida de ida, em Erechim, na semana passada, o Esportivo começou pressionando. E conseguiu cedo, pois aos 3 minutos o zagueiro Gullithi abriu o placar aproveitando sobra de bola na área adversária, depois de cobrança de escanteio.

Se na primeira metade da etapa inicial, o time anfitrião foi arrasador, depois disso a equipe visitante equilibrou e passou a dominar. Aos 39 minutos, Henrique Ávila fez boa jogada individual na área, mas chutou por cima. O empate veio aos 45 minutos, quando o goleador Jackson aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e acertou o canto direito da meta do Esportivo.

Na fase final, a equipe da casa tentou pressionar, mas insistiu muito nos cruzamentos. Aos 39, perdeu o zagueiro Douglão, expulso. E os visitantes aproveitaram para sacramentar o título. Aos 46 minutos, o camisa 10 Quirino, destaque do time de Erechim, escapou no contra-ataque e encobriu o goleiro Jonatas: 2 a 1 e festa do Ypiranga.