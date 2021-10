Ypiranga abre segunda fase da Série C com derrota de 1 a 0 para o Tombense

publicidade

O Ypiranga não conseguiu a arrancada que esperava, memo jogando em casa, na segunda fase da Série C. Neste sábado, perdeu para o Tombense e terá de buscar pontos nas próximas rodadas. O Ituano também foi um visitante desagradável e aplicou 1 a 0 em cima do Botafogo na Paraíba, pelo outro grupo.

O Ituano marcou seu gol com Igor Henrique, aos 12 minutos do segundo tempo no Almeidão, em João Pessoa (PB). Com o resultado, o time paulista completou dez jogos de invencibilidade, carregando a segunda melhor campanha da fase de classificação.

O Tombense também se deu bem no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O gol da vitória foi anotado pelo artilheiro Rubens, aos 26 minutos do segundo tempo.

No domingo acontecem os outros dois jogos, um de cada chave. No estádio Heriberto Hulse, o Criciúma recebe o Paysandu, às 18h, e um pouco mais cedo, às 16h, Manaus e Novorizontino se enfrentam na capital manauara.

A segunda fase será disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde jogam dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave já garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.