Ypiranga bate o Londrina e conquista primeira vitória na Série C

O Ypiranga bateu o Londrina pelo placar de 2 a 1 e garantiu a primeira vitória na Série C do Brasileirão. A partida ocorreu na tarde deste domingo, no Colosso da Lagoa, em Erechim, em jogo válido pela segunda rodada do grupo B da competição.

Antes da primeira meia hora de jogo, a equipe de Erechim já vencia por 2 a 0. Aos 18, Fernandinho, de pênalti, abriu o plcar. Aos 28, ele aproveitou falha da zaga para ampliar.

Na segunda etapa, o Londrina pressionou. E conseguiu o gol de desconto aos 26, com Marcondes. Os paranaenses pressionaram, mas não conseguiram empatar.

Com o resultado, o Ypiranga ocupa a quinta posição do grupo B. Já o Londrina é o oitavo, com apenas um ponto.

O Ypiranga volta a campo pela competição no domingo, às 16h, contra o Boa Esporte, em Varginha. No mesmo horário, o Londrina encara o Ituano, no Novelli Junior, em Itu.