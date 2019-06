Ypiranga e Juventude vencem pela Série C do Brasileirão

publicidade

Jogando pela Série C, o Ypiranga, de Erechim, surpreendeu na tarde deste sábado. O time gaúcho venceu o Volta Redonda de virada e fora de casa. Graças ao gol de Reinaldo, no final da partida, o Canarinho superou os cariocas por 2 a 1. A partida foi realizada no estádio Raulino de Oliveira.

Antes de Reinaldo fazer o tento da virada, o Voltaço saiu na frente com João Carlos e o empate do Ypiranga veio com um gol contra, de Allan. Com o resultado, o time gaúcho subiu para o quarto lugar no Grupo B com oito pontos somados. A posição, porém, é provisória porque a equipe pode ser ultrapassada por Paysandu ou São José, que se enfrentam neste domingo.

O Juventude fez o dever de casa neste sábado no estádio Alfredo Jaconi. Após a eliminação da Copa do Brasil, o time Caxias do Sul fez 3 a 0 no Atlético do Acre. Bruno Alves marcou duas vezes e Breno completou a goleada.