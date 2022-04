Ypiranga fica no 1 a 1 com o Paysandu pela Série C

publicidade

Pela 4ª rodada da Série C, o Ypiranga foi até Paragominas (PA) para encarar o Paysandu na tarde deste sábado. A equipe comandada por Luizinho Vieira ficou no 1 a 1 – Lucas Costa marcou para os donos da casa e Hugo Almeida, de pênalti, igualou para o Canarinho.

Em um gramado com péssimas condições, a criação de ambas as equipes não foi um ponto forte da partida. Apesar do jogo truncado, os donos da casa inauguram o placar aos 23 minutos da primeira etapa. Lucas Costa subiu mais que toda a zaga do Ypiranga após escanteio de Alessandro Vinícius, 1 a 0.

A retomada do Canarinho veio aos 33. Bruno Leonardo tocou com a mão na bola após cruzamento de Gedeílson. Bola na marca da cal e Hugo Almeida cobrou no canto direito de Thiago Coelho, 1 a 1. O placar permaneceu inalterado mesmo com os 45 minutos da segunda etapa.

Com o empate, o Ypiranga é o 11º, com cinco pontos. O Papão é o nono, com seis. Na próxima rodada, a equipe de Erechim recebe o Floresta, no Colosso da Lagoa, no domingo, às 11h. O Paysandu encara o Botafogo-SP, em casa, às 19h do mesmo dia.

