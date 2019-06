Ypiranga goleia o Juventude e entra no G4 da Série C

publicidade

Em duelo de gaúchos pela Série C, melhor para o time de Erechim. O Ypiranga goleou o Juventude, no Colosso da Lagoa, na noite desta quinta-feira, pelo placar de 4 a 1, e entrou no G4 da Série C, no Grupo B da competição.

O Juventude até saiu na frente. Eltinho, de falta, abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Jackson empatou de pênalti. Na etapa final, o time de Erechim construiu a vitória e a goleada. João Vitor, Marco Antônio e Jackson decretaram o 4 a 1 para o Ypiranga.

Com a vitória do Ypiranga, o Rio Grande do Sul tem três dos quatro times no G4 do grupo B, e que estariam na próxima fase da competição se a primeira fase acabasse hoje. Além dos dois, o São José está entre os quatro primeiros. O Remo lidera.

O Ypiranga subiu para a quarta colocação, com 12 pontos. Já o Juventude se manteve na vice-liderança da chave, com 15 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo São José, que ainda entra em campo na rodada. O Zequinha encara o Tombense, neste sábado, às 16h, no Estádio Passo D'Areia.

Na próxima rodada, o time de Erechim vai ao Pará, onde encara o Paysandu, na sexta, às 20h, no Estádio Mangueirão. Já o Juventude joga apenas na segunda-feira, 1° de julho, em Caxias do Sul, às 20h, contra o Luverdense.