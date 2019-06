Ypiranga perde de virada para o Boa Esporte na Série C

publicidade

O Ypiranga chegou a abrir o placar fora de casa, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 para o Boa Esporte, na tarde deste domingo. A partida, realizada em Varginha, era válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o time de Erechim perdeu a chance de ingressar no grupo dos classificados para a próxima fase da competição.

Os gaúchos saíram na frente logo a 9 minutos da etapa inicial, com Marcinho. No segundo tempo, no entanto, o Boa Esporte virou o jogo. Primeiro, Chiquinho Alagoano marcou. Depois, Gustavo fechou o placar em 2 a 1 para os donos da casa.

Com o resultado, o Ypiranga permanece fora da zona de classificação para a próxima fase da competição, em 6° lugar, com 9 pontos no grupo B. Já o Boa ganha fôlego na briga contra o rebaixamento para a Série D. Em 8°, primeiro posto fora da zona de rebaixamento, também chegou a 9 pontos.

Pela nona rodada da competição, o Ypiranga volta a campo na próxima quinta-feira, 20 de junho, às 20h, em duelo gaúcho: recebe o Juventude, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Já o Boa Esporte enfrenta o Tombense fora de casa, no sábado, 22, às 18h30min.