Ypiranga perde em casa e vê Criciúma encostar na liderança da Série C

Em confronto direto pela liderança do grupo B da Série C, o Criciúma levou a melhor sobre o Ypiranga, na noite desta sexta-feira, no Colosso da Lagoa, em Erechim. O time de Paulo Baier venceu por 1 a 0 e encostou e vez no topo da tabela.

Após um fim de primeiro tempo em que o Ypiranga foi superior, mas não houve alteração no placar, o gol dos visitantes saiu no início do segundo tempo. Helder, aos 4 minutos, marcou o gol que definiu a vitória dos catarinenses.

Apesar da derrota, o Ypiranga segue na primeira colocação do grupo B, com 23 pontos. No entanto, viu o Criciúma se aproximar e chegar aos mesmos 23, na segunda posição, atrás apenas nos critérios de desempate.

O Ypiranga volta a campo no domingo, para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, às 16h. Mais cedo, às 11h, o Criciúma recebe o lanterna Oeste, no Heriberto Hulse.