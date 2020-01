Ypiranga vence Pelotas e com 100% é sensação do Gauchão

publicidade

O Ypiranga continua como a sensação do Campeonato Gaúcho até o momento. Nesta quarta-feira, o time de Erechim venceu a terceira em três jogos na competição e embalou o avanço à fase eliminatória do primeiro turno. A vítima da vez foi o Pelotas, que no Colosso da Lagoa, perdeu por 2 a 1. Depois do confronto, o treinador do Lobão, Antônio Picoli, anunciou que deixa o cargo.

A vitória começou a ser construída logo aos 12 minutos, com Leilson. Aos 44, Neto ampliou. Juliano Tatto ainda descontou aos 12 da etapa final, mas a reação foi insuficiente para os pelotenses.

Enquanto o Ypiranga é o destaque positivo na competição, o negativo é o Brasil. Depois de escapar do rebaixamento na reta final em 2019, o time de Pelotas dá sinais de que vai passar novamente por momentos difíceis. Mesmo jogando em casa, não passou de um empate sem gols com o Esportivo e ocupa a última posição do Grupo B, com apenas um ponto.

Pela mesma chave, o Caxias venceu o Aimoré por 1 a 0 em São Leopoldo, gol de Diogo Oliveira, e manteve a liderança do grupo, independentemente do resultado entre Grêmio e São José, que jogam nesta quinta.