Zenit confirma empréstimo de Yuri Alberto ao Corinthians

Cobiçado pelo Inter como reforço na janela de transferências, Yuri Alberto tomou outro rumo e assinou um contrato de empréstimo com o Corinthians. O negócio foi confirmado oficialmente nesta quarta-feira pelo Zenit, que noticiou a ida do centroavante para o alvinegro. As tratativas envolveram ainda a transferência do goleiro Ivan e do meia-atacante Gustavo Mantuan para o time russo.

Zenit and @Corinthians confirm the loan moves of players between the two clubs.



Yuri Alberto will return to Brazil, while goalkeeper Ivan, and attacking midfielder Gustavo Mantua are joining us in St. Petersburg #TransferNews https://t.co/2KMgSC8itA