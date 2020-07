Incerteza é o termo que melhor define atual momento, indica pesquisa com prefeitos gaúchos

publicidade

Muito mais do que medo ou intranquilidade, o sentimento que melhor define o atual momento dos gestores dos municípios gaúchos é a incerteza. Foi essa a resposta de 69% dos prefeitos quando questionados pela pesquisa realizada pelo Instituto Methodus. Ansiedade (26%), Insegurança (24%), Tranquilidade (17%) e Dúvida (14%) vêm atrás, mas com uma diferença de percentual considerável. A escolha da maioria dos entrevistados justifica-se por uma série de fatores, mas principalmente por ser um período sem precedentes na história recente, além da falta de uma perspectiva sobre quando a medicina encontrará uma solução para que a população esteja protegida da Covid-19.

Como grande parte das ações são inéditas, elas demandam um esquema de planejamento que, por mais rápido que seja, significa mais tempo. É o caso, por exemplo, da fabricação de vacinas, que geralmente exigem anos até o seu uso em seres humanos. No caso atual, a pandemia cobra um processo mais rápido, mas ainda que se alcance resultados positivos num curto espaço, isso pode significar entre um ano e um ano e meio.

Sem previsões mais precisas sobre quando o mundo poderá respirar mais aliviado, o entendimento entre os prefeitos é de que os municípios precisarão necessariamente de auxílio do Governo do Estado para superar esse período difícil. Entre os entrevistados, 90% concordaram com a frase “A Prefeitura, sozinha, não conseguirá se recuperar após a crise da Covid-19”. Na mesma linha, 76% discordam da afirmação que “Apenas o Governo Federal pode resolver os problemas das cidades”.

Em um contexto como esse, se faz necessária a iniciativa de buscar novas soluções. E neste aspecto, os municípios asseguram estar preparados para dar o próximo passo. A pesquisa do Instituto Methodus indica que um total de 84% dos prefeitos entrevistados concordou com a afirmação “Já possuímos projetos que podem atrair investimentos para os municípios”, indicando assim a perspectiva de retomada. Para tanto, 74% acreditam que a participação das universidades nesse processo é essencial e em muitos casos isso já está em andamento.