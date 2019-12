Fotos do Dia

Manifestantes entram em conflito com a polícia de choque durante um protesto contra o governo do Chile.

Pessoas andam na estrada deserta antes de tiroteios em gangues no centro de Porto Príncipe, no Haiti.

O Papa Francisco chega no evento de saudações de Natal à Cúria Romana, no Clementine Hall, no Vaticano.

Andrew Medichini / POOL / AFP