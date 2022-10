Ação do Twitter é suspensa em Wall Street, que confirma operação de compra

publicidade

A ação do Twitter foi suspensa nesta sexta-feira pela Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, que indicou que a operação de compra da plataforma foi confirmada, após mais de sete meses de idas e vindas. As negociações do título da empresa foram bloqueadas em US$ 53,70, não muito distante do preço proposto por seu novo proprietário, Elon Musk, de US$ 54,20.

De acordo com alguns dos principais meios de comunicação dos Estados Unidos, a primeira ação de Musk depois de assumir as rédeas da empresa foi demitir alguns de seus principais gerentes, incluindo o CEO, Parag Agrawal; Diretor Financeiro Ned Segal e Diretor de Política e Jurídico Vijaya Gadde.

Além disso, várias fontes apontam que Musk tem planos de se livrar de 75% do pessoal que trabalha no Twitter, que atualmente soma cerca de 7.500 pessoas, até deixá-lo em cerca de 2.000 trabalhadores.

Musk tentou reverter unilateralmente o negócio no começo de julho, acusando a empresa de ter mentido para ele, mas o conselho de administração da rede social levou o assunto aos tribunais, até que sinais de que a operação estava finalmente em curso se multiplicaram ao longo da semana.

O magnata opinou que, de acordo com sua visão, o Twitter “não pode se tornar um inferno gratuito para todos, onde qualquer coisa pode ser dita sem consequências”, mas deve “respeitar as leis”. Sobre a publicidade no Twitter, afirmou que os anúncios, “se forem bem compreendidos, podem entreter, agradar e informar” o usuário, explicando-lhe, por exemplo, que há um novo tratamento médico.