Ações do Alibaba sobem após viagem de Jack Ma à Espanha

As ações da gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba subiram mais de 6% nesta quarta-feira, depois que a imprensa divulgou a viagem de Jack Ma, fundador da empresa, à Espanha. O bilionário manteve-se discreto no último ano, após receber críticas do regulador chinês.

As autoridades suspenderam o IPO em Hong Kong do Ant Group e o Alibaba foi multado em 2,3 bilhões de euros (US $ 2,68 bilhões) por abuso de posição dominante. Desde então, Jack Ma praticamente não fez nenhuma intervenção pública.

De acordo com o jornal South China Morning Post (SCMP) de Hong Kong, de propriedade do Alibaba, Jack Ma está atualmente na Espanha para uma viagem de negócios.

O anúncio desta estadia no Velho Continente sugere que Jack Ma, que deixou a gestão da empresa em 2019, não está sendo investigado e isso deu confiança aos mercados. A bolsa de Hong Kong fechou em alta de 6,67% nas ações do Alibaba.

É a primeira viagem de Jack Ma ao exterior depois dos problemas do Alibaba com as autoridades no ano passado. A China frequentemente impede que pessoas investigadas saiam de seu território.