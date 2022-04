Ações do Twitter em Wall Street sobem diante de possível compra por Elon Musk

publicidade

As ações do Twitter subiam quase 4%, nesta segunda-feira (25), nas primeiras operações em Wall Street, após vários meios de comunicação americanos informarem que a rede social está a ponto de aceitar a oferta de compra por parte de Elon Musk. Segundo vários meios de comunicação, como o The New York Times, o The Wall Street Journal e a CNBC, o Twitter poderia anunciar sua aquisição por parte do dono da Tesla. Ele propôs em meados de abril comprar todo o grupo por 54,20 dólares a ação e retirar a plataforma da Bolsa de Nova York.

Se a oferta for aceita como foi concebida, o Twitter passaria a valer 43 bilhões de dólares, frente aos 38.5 bilhões atuais. Musk disse na semana passada que havia conseguido 46.5 bilhões de dólares para realizar a compra.

Também considerou a possibilidade de realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) hostil diretamente por meio dos acionistas, para driblar o conselho de administração. Segundo a imprensa, o conselho de administração do Twitter se reuniu no domingo (24) para revisar a proposta do bilionário.

No começo, o conselho de administração havia se mostrado relutante, considerando usar uma cláusula denonimada "pílula venenosa" para dificultar a aquisição. Essa cláusula estabelece que caso um acionista alcance mais de 15% do capital do Twitter, o conselho se reserva o direito de vender as ações a todos os demais acionistas. Musk possui atualmente pouco mais de 9% do capital da rede social.

Com mais de 82 milhões de seguidores, o homem mais rico do mundo utiliza sua conta no Twitter quase diariamenete para dar notícias sobre suas empresas, brincar e, inclusive, lançar provocações. Musk prometeu transformar a rede social para convertê-la "na plataforma da liberdade de expressão em todo o mundo", sem detalhar as mudanças que pensava realizar.

