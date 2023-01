Acesso a serviços da Microsoft é interrompido por "erros de configuração"

publicidade

Vários serviços da Microsoft, entre eles a plataforma de comunicação Teams e o serviço de e-mails Outlook, ficaram fora do ar nesta quarta-feira (25) em todo o mundo por "problemas de configuração na rede", informou a empresa americana no Twitter.

"Isolamos o problema, que estava ligado a configurações de rede", anunciou uma das contas do serviço no Twitter por volta das 6h da manhã (horário de Brasília). "Estamos analisando a melhor estratégia de mitigação para resolvê-lo sem causar impacto adicional", acrescentou.

A empresa, no entanto, não divulgou quantas pessoas foram afetadas pela intermitência e também não respondeu às perguntas da AFP. O pacote de aplicativos e programas do Microsoft 365 (Teams, Outlook e outros) conta com mais de 300 milhões de usuários, que reclamaram sobre o problema nas redes sociais. "Tenho que entregar trabalhos em meia-hora no Teams e os servidores não estão funcionando na Índia. Façam alguma coisa", pediu um dos usuários.

O site especializado Downdetector relatou incidentes nos Estados Unidos e na Europa que afetaram outros serviços relacionados à Microsoft, desde a plataforma de jogos Xbox Live até a rede social LinkedIn. A Microsoft anunciou em meados de janeiro que demitiria cerca de 10 mil funcionários até o final de março (pouco menos de 5% de sua força de trabalho).

