Allied Tecnologia conclui aquisição da Brused

A Allied Tecnologia anunciou a conclusão da compra da totalidade do capital social da Brused Comércio e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos, plataforma de compra e venda desses produtos seminovos. A operação foi anunciada em 30 de agosto. O valor do negócio não foi divulgado.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a aquisição da Brused está alinhada com o direcionamento estratégico da companhia no mercado brasileiro de aparelhos recertificados.

"A aquisição ora anunciada acelera o desenvolvimento interno de sistemas e processos necessários à operação de recertificados e agrega um canal adicional de captação e vendas para esta linha de negócio", diz a companhia.

A Allied ingressou no mercado de aparelhos recertificados no segundo semestre do ano passado com o lançamento do ProgramaiPhone Pra Sempre, segundo informou a empresa.