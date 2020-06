Amazon cria tecnologia para o distanciamento no trabalho

publicidade

A Amazon anunciou nesta terça-feira o lançamento de um "assistente de distância" para reduzir as infecções por coronavírus no local de trabalho. O sistema de realidade aumentada funciona com a ajuda de câmeras e uma tela que desenha círculos virtuais ao redor dos funcionários para incentivá-los a manter uma distância de aproximadamente dois metros entre eles.

Se o círculo é verde, significa que a distância é adequada, mas se ficar vermelho, significa que as pessoas estão muito próximas umas das outras.

Em uma postagem em seu blog, a Amazon explicou que o sistema foi desenvolvido por seus engenheiros, que foram "inspirados por exemplos já existentes, como radares de medição de velocidade".

A empresa disse que o sistema já foi usado em "algumas" lojas e que em breve será implementado mais amplamente. A Amazon planeja disponibilizar a tecnologia ao público em geral "para que qualquer pessoa possa criar seu próprio assistente de distância".

A gigante do varejo sediada em Seattle, que emprega quase 800 mil pessoas em todo o mundo, enfrentou protestos pela segurança de seus funcionários durante a pandemia. A empresa também prometeu investir bilhões de dólares para combater a Covid-19.