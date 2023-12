AMD lança chips para inteligência artificial e busca fazer frente à Nvidia

publicidade

A Advanced Micro Devices (AMD) está começando a lançar seus mais novos chips para inteligência artificial, informou a empresa na quarta-feira, 6, apresentando à Nvidia talvez seu desafio mais difícil na corrida para fornecer semicondutores que sustentam o boom da IA.

A expectativa é de que os chips sejam disponibilizados à medida que os fabricantes de servidores os incorporam em seus sistemas e que as empresas de computação em nuvem, incluindo a Microsoft e a Oracle, começam a oferecer acesso a eles. A Microsoft disse que os chips estarão disponíveis para avaliação dos clientes nesta quarta-feira.

"O ano nos mostrou que a IA não é apenas uma coisa nova e legal; é na verdade o futuro da computação", disse a CEO da AMD, Lisa Su, descrevendo a IA como uma mudança semelhante ao surgimento da Internet.

A AMD já espera uma recepção forte ao produto. No último balanço, a empresa projetou US$ 400 milhões de receita de seus chips de IA no quarto trimestre e mais de US$ 2 bilhões no próximo ano, impulsionada pela demanda insaciável por poder de computação necessário para produzir sistemas avançados de IA, como o ChatGPT da OpenAI.

A Nvidia tem sido o player dominante no mercado de chips de IA. A empresa registrou cerca de US$ 14,5 bilhões em vendas na divisão que abriga seus chips de IA no último trimestre, acima dos US$ 3,8 bilhões do mesmo período do ano anterior. O forte salto nas vendas fez com que as ações da Nvidia disparassem, e a empresa se tornou uma das poucas que valiam mais de US$ 1 trilhão em junho.

A AMD está entre uma série de startups e grandes empresas de tecnologia que tentam capitalizar a demanda de IA e desafiar a Nvidia. A fabricante de chips Intel já possui um conjunto de chips de IA no mercado, e a Amazon.com e o Google vêm fabricando seus próprios chips de IA. A Microsoft disse no mês passado que também estava fabricando um chip de IA chamado Maia 100.