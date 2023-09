Anatel decide apurar o nível de radiação do iPhone 12

publicidade

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) comunicou que vai apurar se o nível de radiação emitida pelo iPhone 12 está de acordo com as normas brasileiras. A decisão foi tomada após organismos de vigilância francesa suspenderem as vendas do aparelho no país europeu na terça-feira, 12.

Os franceses encontraram taxas de absorção específica acima do permitido na Europa em dois testes feitos na última semana. A agência brasileira adota o mesmo limite de 2 Watts por quilo, na média. Os dispositivos passam por testes antes de receber permissão para venda.

A Apple disse, em nota enviada à Reuters, que o iPhone 12 foi certificado por várias agências internacionais como compatível com os padrões globais de radiação. A empresa contesta os resultados dos testes franceses e diz que o aparelho está em conformidade com os padrões de taxas de absorção específicas, que se aplicam a dispositivos que emitem frequências de rádio.