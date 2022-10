Após compra de Elon Musk, Twitter planeja cobrar R$ 103 mensais por verificação de contas

publicidade

Na última quinta-feira (27), o bilionário Elon Musk confirmou que realizou a compra do Twitter. Por R$ 227 bilhões (US$ 44 bilhões na cotação atual), o empresário agora é dono da rede social, na qual já começou a realizar algumas mudanças. Uma das pretenções de Musk é cobrar cerca de R$ 103,60 (US$ 20) para que contas de usuários sejam verificadas.

Além de planejar fazer uma série de demissões e já ter acabado com conselho da empresa, se tornando um diretor único, ele também mostra que está disposto a fazer mudanças para o usuário.

Uma delas envolve a verificação de contas, representada por um pequeno selo azul ao lado do nome, o que hoje garante que a conta é oficial de uma personalidade ou empresa.

Segundo o site americano The Verge, que teve acesso aos documentos do Twitter, Musk pretende dar um selo automático para aqueles que queiram se tornar assinantes do selo. Ou seja: os usuários que pagarem o valor mensal de US$20 terão o selo automaticamente.

O serviço premium de assinatura da rede social, Twitter Blue, já existe e custa R$ 25,85 (US$ 4,99 na cotação atual). A assinatura permite editar tweets e também a personalização de abas, que são funções extras aos assinantes.

