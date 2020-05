Aplicativo permite recarregar créditos no Cartão Tri em até 30 minutos

publicidade

Para agilizar a recarga do Cartão Tri, a prefeitura lançou nesta quinta-feira, em parceria com a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), o novo sistema de compra de créditos pelo aplicativo do TRI. Com a ferramenta, os usuários da Capital poderão carregar o cartão e utilizar os créditos adquiridos em até 30 minutos. Antes, a recarga levava de 24h a 48h nas compras pelo cartão, app e site. Os usuários também podem comprar no débito para ativar créditos escolares (meia tarifa) e de passagem antecipada (tarifa integral).

O lançamento do produto ocorreu dentro de um ônibus estacionado no Largo Glênio Peres e contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior, que acompanhou a operação dentro do veículo junto com dirigentes da ATP. "Infelizmente Porto Alegre demorou muitos anos para avançar nisso e agora vivemos uma crise irreversível na mobilidade. Esperamos que a gente não perca oportunidades que a crise às vezes nos traz de se modernizar", destaca.

O prefeito compara a demora nas melhorias do transporte público à resistência para regulamentar os serviços de telessaúde no Brasil. "Temos que avançar muito nessa questão de transporte coletivo. Isso aqui é um avanço na questão de tornar a vida do usuário de transporte coletivo mais fácil", avalia. O secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, explica que a nova ferramenta facilita a vida dos usuários. "Ajuda a evitar uso de dinheiro dentro do transporte público, uma vez que papel e moeda são vetores de transmissão do coronavírus", avalia.