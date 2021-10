Apple anuncia AirPods 3 e novo MacBook Pro

publicidade

A Apple anunciou, nesta segunda-feira uma nova leva de produtos, dentre eles uma nova versão dos AirPods 3 e o novo MacBook Pro, que usará a nova geração de chips proprietários da empresa. Os lançamentos acontecem pouco mais de um mês após revelar nova linha do iPhone 13, no meio de setembro. Por conta da pandemia, o evento ocorreu apenas online, como vem acontecendo desde o início de 2020, e apresentado pelo CEO da companhia, Tim Cook.

O primeiro anúncio de destaque foi de novas versões do HomePod Mini, uma caixa de som inteligente, e um novo plano para ela. O aparelho vai vir em azul, vermelho, amarelo, além dos originais branco e preto.

Em seguida, como vinha sendo antecipado pela imprensa internacional, a empresa anunciou uma nova versão dos AirPods3 com Spatial Audio. O novo aparelho tem resistência a água e suor para uso em chuva ou durante treinamentos, pareamento automático com outros dispositivos e bateria melhorada (6 horas nos fones, 1 hora com 5 minutos de recarga e 30 horas de carga na caixa). O fone vai custar US$ 179 (cerca de R$ 987) e estará disponível na semana que vem.

O anúncio seguinte foi o novo MacBook Pro, que usará a nova geração de chips proprietários da Apple, o M1 Pro, que a empresa promete que terá o 70% mais capacidade de processamento que o M1. Também foi divulgado o M1Max, que terá quatro vezes mais capacidade que o M1.

O notebook da Apple, que foi completamente redesenhado, virá em versões com telas de 14 e 16 polegadas, com carcaça de alumínio e um novo sistema de ventilação interna. O computador terá entradas HDMI, 3 entradas Thunderbolt e cartões SD. A empresa também promete baterias mais duráveis, com 21 horas de uso.

As duas versões do notebook estarão disponíveis na próxima semana, mas não serão baratas. O MacBook Pro de 14 polegadas custará US$ 1.999 (o equivalente a R$ 11 mil) e o de 16 polegadas sairá por US$ 2.499 (cerca de R$ 13,7 mil).

