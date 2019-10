Apple anuncia novo AirPod Pro com cancelamento de ruído

publicidade

Sem um evento de lançamento ou um aviso prévio, a Apple anunciou nesta segunda-feira os novos AirPods Pro. O produto já aparece no site oficial da marca no Brasil por R$ 2.249.

Os novos AirPods são os primeiros desenvolvidos pela Apple com cancelamento de ruídos e som imersivo. O produto conta com dois microfones, um interno e outro externo, para eliminar a interferência de sons exteriores e melhorar sensação de imersão.

O novo fone de ouvido é equipado com o novo chip H1, que permite utilizar o comando de voz para acionar a Siri. A Apple promete que a reação do sistema ao comando do usuário será quase imediata.

Apple / Reprodução / CP

Os novos AirPods têm o sensor de força para passar as músicas ou atender ligações e também para acionar o comando de voz.

Os fones de ouvido são resistentes à água e podem ser usados durante a prática de esportes sem o risco do suor danificar o produto.

O estojo de recarga pode fornecer energia para as baterias funcionarem por 24 horas. Segundo a Apple, 5 minutos de carga podem garantir uma hora de funcionamento.