Apple apresenta o novo iPhone 14 e iPhone 14 Plus

publicidade

A Apple apresentou no evento desta quarta-feira (7) o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus.

O iPhone 14 tem uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o 14 Plus tem uma grande tela de 6,7 polegadas. A fabricante promete que os aparelhos têm a bateria com a maior duração em comparação com os modelos anteriores.

Os dois modelos são equipados com o processador A15 Bionic, que é o mesmo presente na versão do iPhone lançado no ano passado.

O iPhone 14 é equipado com uma câmera ultrawide e uma nova câmera principal de 12 megapixels com abertura f / 1.5. Na apresentação, a Apple afirma que há uma melhoria de 49% na qualidade da imagem com pouca luz e que o Modo Noturno é duas vezes mais rápido. Já a câmera frontal, usada para tirar selfies, tem 12 megapixels e que poder tirar fotos até 38% melhores em situações com pouca luz.

Assim como os novos Apple Watch, os iPhones 14 e iPhone 14 plus tem o detector de acidente de carro. Os sensores de movimento identificam quando o usuário está dirigindo e consegue saber quando algo de errado aconteceu durante o trajeto.

Aparelhos serão vendidos em cinco opções de cores: midnight (preto), starlight (branco), azul, roxo e vermelho

Os dois modelos podem ser encomendados a partir do dia 9 de setembro. O iPhone 14 custa US$ 799 e o iPhone 14 plus sai por US$ 899.