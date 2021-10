Apple atualiza regras de pagamento da App Store

publicidade

A Apple atualizou as regras da App Store para permitir que os desenvolvedores entrem em contato diretamente com os usuários para obter os pagamentos. A medida faz parte de um acordo legal com empresas que questionam o controle rígido que a empresa exerce sobre a loja.

Com as novas normas da App Store, os desenvolvedores podem contactar a partir de agora os consumidores diretamente sobre métodos de pagamento alternativos, sem passar pela comissão da Apple de 15% ou 30%. Também poderão solicitar aos usuários informações básicas, como nomes e e-mails, "desde que o pedido seja opcional", informou a fabricante do iPhone.

A Apple propôs as mudanças em agosto, em um acordo legal com pequenos desenvolvedores de aplicativos. Mas é pouco provável que a concessão agrade empresas como a Epic Games, que criou o "Fortnite", com a qual a Apple mantém uma longa disputa por sua política de pagamentos.

A Epic iniciou um processo com o objetivo de romper o controle da Apple na App Store, acusando a gigante americana de operar um monopólio em sua loja de bens e serviços digitais. Em setembro, um juiz ordenou que a Apple flexibilizasse o controle das opções de pagamento da App Store, mas considerou que a Epic não conseguiu provar as violações à lei antimonopólio. As duas partes apresentaram recursos de apelação.

Para a Epic e outros desenvolvedores, a capacidade de redirecionar os clientes para um método de pagamento fora do aplicativo não é suficiente: desejam que os jogadores possam pagar diretamente, sem a necessidade de sair do jogo. A Apple também enfrenta investigações nos Estados Unidos e Europa por acusações de abuso de posição dominante.

