Apple deve apresentar novo iPhone em evento no dia 14 de setembro

A Apple anunciou que seu próximo evento será realizado no dia 14 de setembro. A apresentação será transmitida ao vivo pela internet diretamente da sede da empresa, em Cupertino, na Califórnia, nos EUA.

Rumores sugerem que a companhia apresentar os novos modelos do iPhone 13, variando do tamanho mini ao Pro Max, do Apple Watch Series 7, que pode ter novas aplicações e bateria mais duradoura, e a nova geração dos fones de ouvido AirPods 3.

A empresa não costuma divulgar com antecedência o que será anunciado, mas boatos apontam que os celulares da marca continuarão sendo o destaque do evento e terão mudanças no design, como câmeras diagonais e melhoras na captura das imagens, com o modo retrato funcionando em vídeos e ferramenta de astrofotografia para a captura de fotos do céu durante a noite.

No começo deste ano, a Apple anunciou a nova versão de seu sistema operacional, o iOS 15, com mudanças no modo de Não Perturbe, compartilhamento de telas em chamada em vídeo no FaceTime e inclusão de carteira de motorista e comprovante de vacinação na carteira digital.