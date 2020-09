Apple lança o novo Apple Watch Series 6 e o novo iPad

publicidade

Apple lançou nesta terça-feira as novas versões do Apple Watch e do iPad. O tradicional evento da marca costumava acontecer no mês de setembro diretamente da sede da empresa em Cupertino, na Califórnia. Neste ano, por conta da pandemia, Tim Cook, CEO da empresa, fez o anúncio em uma transmissão pela internet.

Após fazer as considerações sobre do primeiro evento a distância, Cook anúnciou o novo Apple Watch Series 6. Assim como os modelos anteriores, a proposta do produto é ajudar o usuário a monitorar sua saúde, com mais precisão.

Uma das novidade é que o aparelho será capaz de medir a concentração de oxigênio no sangue em apenas 15 segundos. Sensores que ficam em contato com a pele do pulso são responsáveis por fazer a medição.

O recurso é inspirado no oxímetro que está sendo amplamente usado em hospitais para acompanhar a evolução de paciente com Covid-19. A função também pode ser útil para pacientes com doenças respiratórias crônicas, como asma e bronquite.

O relógio inteligente será vendido em quatro cores: azul dourado, cinza e vermelho. A nova versão do relógio também ganhou novos layouts para exibir as notificações e o horário.

Foto: YouTube / Reprodução / R7 / CP

A pulseira também mudou. O Series 6 agora tem uma pulseira sem sistema de travamento, que pode ser colocada no pulso passado direto pela mão, mas é necessário escolher o tamanho correto para não escapar. Serão vendidas 7 opções de cores diferentes. Uma outra versão é fabrica com materiais recicláveis.

O novo Apple Watch chegará às prateleiras nos EUA por 399 dólares, cerca de R$ 2 mil, em conversão direta.

Já o Apple Watch SE tem a proposta de ser a versão mais barata do produto e foi anunciado por 199 dólares, cerca de R$ 1 mil dólares, em conversão direta. O aparelho tem basicamente as mesmas funções da versão mais cara, mas conta um um processador mais antigo e não tem a função para medir o nível de oxigênio no sangue.

Novos iPads

Antes de apresentar a nova versão do tablet da Apple, Tim Cook destacou a importância desse equipamento para aproximar pessoas durante a pandemia e até para ajudar pacientes a fazerem consultas remotos com médicos.

A 8ª geração do iPad tem um display de 10,2 polegadas, o processador A12 Bionic, desenvolvido pela própria empresa, 10 horas de bateria e tem todas a sua parte externa feita em alumino reciclado. A novidade será vendida por 399 dólares, cerca de R$ 2 mil, em conversão direta.



Segundo a Apple, o novo modelo será no mínimo 2 vezes mais rápido do que um laptop Windows, 3 vezes mais rápido do que um tablet Android, sistema operacional do Google e 6x mais potente do que um Chromebook.

Foto: YouTube / Reprodução / R7 / CP

Outra produto apresentando foi o iPad Air, que tem um display de 10,9 polegadas com a resolução retina da Apple. Um item exclusivo do aparelho é o menor Touch ID, sensor que faz a leitura da digital para desbloquear a tela ou confirmar compras com o cartão de crédito.

O iPad Air é equipado com o processador A14 Bionic que promete ser pelo menos 40% mais potente do que o processador da versão anterior.