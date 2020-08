Apple se torna a primeira empresa dos EUA a valer US$ 2 trilhões na bolsa

publicidade

A gigante da informática Apple se tornou, nesta quarta-feira, a primeira empresa dos Estados Unidos a valer mais de 2 trilhões de dólares na Bolsa de Nova York. O grupo foi o primeiro a passar a faixa do um trilhão de dólares de capitalização de mercado em Wall Street em 2018. Desde então, foi seguido pela Amazon, Microsoft e Alphabet, a matriz do Google. Com esse novo recorde, a empresa dobrou de valor em apenas dois anos.

O grupo liderado por Tim Cook acompanhou a gigante do petróleo saudita Aramco, que em dezembro de 2019 se tornou a primeira empresa do mundo a superar os US$ 2 trilhões em valor de mercado. Mas já foi superada pela Apple. A marca viu seus resultados aumentarem graças ao confinamento pela pandemia de coronavírus.

No segundo trimestre, a fabricante de iPhones faturou mais de 60 bilhões de dólares e obteve mais de 11 bilhões de dólares em lucro líquido. Sua ação subiu quase 60% desde o início do ano.

A Apple atingiu os 2 trilhões de dólares em capitalização de mercado quando o preço de suas ações ultrapassou os 467,77 dólares, antes das 12h desta quarta-feira (horário de Brasília). O grupo possui pouco mais de 4.275 milhões de ações.