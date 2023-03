Arva Rice detalha trabalho de inclusão da Urban League de Nova Iorque

publicidade

O primeiro dia de South Summit, em Porto Alegre, contou com a presença de Arva Rice, presidente e CEO da Urban League de Nova Iorque. Segundo ela, a organização não tem fins lucrativos e atende o público afro-americano para que essas pessoas tenham uma educação acessível. "Neste papel, eu tenho a oportunidade de trabalhar com corporações no setor privado e também público. Atendo comunidades afro-americanas para ter uma educação acessível", se apresentou.

Rice destacou o compromisso da organização na hora de introduzir os jovens em uma carreira. A criação de dias especiais é uma das ações que ajudam nesse processo. Nestas datas, "eles podem entrar nos prédios e ver o que as pessoas estão fazendo, como trabalham. Então, ver as pessoas parecidas com eles é incrível e os transforma", disse.

A presidente falou sobre o envolvimento das corporações e como elas podem ajudar com investimentos, já que vão até essas cidades por detectarem talentos. "Em Nova Iorque há tantas faculdades em nossa comunidade, e as corporações vão até Nova Iorque pelo talento que está lá. Então, se as corporações vão a sua cidade pelo talento, elas precisam pagar por isso. Então, o pagamento pode ser fazendo um investimento", projetou.

