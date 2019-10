Assistente de voz da Amazon é lançada no Brasil

publicidade

A partir desta quinta-feira, a assistente de voz da Amazon poderá responder em português. Após meses de espera, o sistema de inteligência artificial da empresa está disponível no Brasil, em mais um passo importante da companhia de Jeff Bezos para fincar os pés por aqui, depois da abertura de um centro de distribuição no primeiro semestre e a chegada do serviço de benefícios Prime no mês passado.



Além da assistente, também chega em breve ao País a família de caixas de som conectadas da americana, a Echo, com preços entre R$ 349 e R$ 699. A chegada da Alexa ao mercado brasileiro acirra a competição dos assistentes de voz no País.



Empresas como Google e Apple já têm os seus Assistant e Siri disponíveis e falando em português há algum tempo. Além da curiosidade, os sistemas são importantes para que o brasileiro possa experimentar a casa conectada - afinal, além de responder a perguntas, assistentes de voz e caixas de som conectadas servem para integrar aparelhos como eletrodomésticos e lâmpadas inteligentes.