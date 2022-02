Astrônomos encontram o que pode ser o primeiro asteroide quádruplo

publicidade

Três astrônomos descobriram o que pode ser o primeiro asteroide quádruplo conhecido no Sistema Solar. Anteriormente, foi descoberto que o asteroide 130 Elektra tinha duas luas, mas, agora, uma terceira lua pode ter sido encontrada.

O Elektra, localizado em 1873, entre Marte e Júpiter, completa uma órbita do Sol a cada cinco anos. A primeira lua do asteroide foi descoberta em 2003 e, em 2014, a segunda foi constatada.

O astrônomo Anthony Berdeu e colegas usaram imagens do Very Large Telescope (VLT) no Chile para observar mais de perto o Elektra. Foi assim que encontraram evidências de uma terceira lua.

Berdeu disse ao jornal americano The New York Times que a equipe está bem confiante em que o 130 Elektra seja o primeiro asteroide com três luas. "É bem emocionante", completou.

De acordo com o trio de astrônomos formado por Anthony Berdeu, Maud Langlois e Frédéric Vachier, a terceira lua seria um pouco menor do que as outas duas, com 1,5 km de diâmetro, e a cada 16 horas gira em torno do asteroide.

Os resultados da pesquisa foram publicados nesta terça-feira na revista Astronomia e Astrofísica (Astronomy & Astrophysics, em inglês). De acordo com a publicação, embora sejam necessários mais dados, a nova descoberta torna o 130 Elektra o segundo sistema mais rico entre os pequenos corpos do Sistema Solar. Ele é superado apenas por Plutão e suas cinco luas.