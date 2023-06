Avião com teto transparente é a nova aposta de empresa aeroespacial

publicidade

O projeto de um avião com teto transparente foi anunciado pela Airbus durante a Aircraft Interiors Expo — considerada a maior feira especializada em interiores de aeronaves do planeta —, que rolou entre os dias 6 e 8 de junho, na cidade de Hamburgo, Alemanha. As informações sobre o conceito também constam no site oficial da empresa europeia. O Airspace Cabin Vision 2035+, como as novas cabines são chamadas, será destinado aos aviões da família A220.

A proposta vai além da estética futurística. Ela também entra no planejamento da empresa de reduzir de 10% a 20% o impacto ambiental gerado por um avião ao longo da vida útil.

As novas cabines serão produzidas por impressão 3D, com materiais orgânicos disponíveis de forma renovável ou recorrente (recursos da biomassa), além de polímeros reciclados.

O projeto está dividido em três etapas. Até 2025, a Airbus quer dar mais transparência ao público sobre o impacto ambiental das peças que utiliza e das operações conduzidas pela empresa, além de ampliar o leque de opções que oferece com emissão de carbono reduzida.

Já os designs apresentados serão introduzidos nas aeronaves a partir de 2030. Por último, em 2035, a proposta será finalizada com a introdução dos materiais utilizados nas novas cabines em sistema pleno de economia circular — conceito que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso de recursos naturais.