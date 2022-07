Bélgica acusa China por recentes ataques cibernéticos

publicidade

A Bélgica acusou hackers chineses por uma série de ataques cibernéticos recentes contra vários ministérios. Em uma declaração publicada em 18 de julho, o governo belga, por meio de seu chefe da diplomacia, "insta as autoridades chinesas a tomarem medidas contra as atividades cibernéticas maliciosas realizadas por atores chineses".

Cita os ataques cibernéticos dirigidos contra a Defesa e o ministério do Interior, "que afetaram significativamente a nossa soberania, a nossa democracia, a nossa segurança e a sociedade em geral". Vários grupos são suspeitos, incluindo aqueles conhecidos por especialistas que atuam sob a sigla APT (Advanced Permanent Threat).

Sobre o ataque que afetou o ministério do Interior, a Bélgica cita os grupos APT 27, APT 30 e APT 31. Quanto à Defesa, as atividades maliciosas "podem estar relacionadas a grupos de hackers conhecidos como UNSC 2814/GALLIUM/SOFTCELL", acrescentou o comunicado do ministério das Relações Exteriores.