Bitcoin alcança novo recorde e supera 43 mil dólares após investimento da Tesla

publicidade

O preço do bitcoin, que disparou nos últimos meses, alcançou um novo recorde nesta segunda-feira após o anúncio da fabricante de veículos eléctricos Tesla de um investimento de 1,5 bilhão de dólares na criptomoeda. Às 13h GMT (10h de Brasília), o bitcoin alcançou o valor de 43.725,51 dólares, novo máximo histórico, antes de um leve recuo.

Dez minutos depois, a principal criptomoeda do mundo prosseguia em alta de 9,55%, a 42.352 dólares, o que representa um aumento de quase 50% no decorrer do ano.