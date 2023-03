Blue Origin quer retomar em breve voos espaciais após acidente de 2022

publicidade

A companhia espacial Blue Origin anunciou, nesta sexta-feira (24), a reativação em "breve" dos voos de seus foguetes, após o fim de uma investigação sobre as causas de um acidente ocorrido no ano passado durante um lançamento.

O foguete New Shepard, da Blue Origin, é utilizado principalmente pela companhia de Jeff Bezoz para voos de turismo espacial lançados do Texas, porém no momento do acidente, em setembro de 2022, levava apenas experimentos científicos a bordo.

O foguete é composto por um único nível e a carga é transportada no teto.

Durante a missão denominada NS-23, sofreu uma anomalia que ativou o sistema de ejeção automática da cápsula, cuja queda na Terra foi amortecida por para-quedas. Porém, o piso principal "colidiu com o solo", informou a Blue Origin na ocasião, ao invés de aterrissar de forma controlada para ser reutilizado como de costume.

Uma investigação foi iniciada sob a supervisão do regulador aéreo americano (FAA) para determinar o motivo do acidente.

A anomalia foi causada por um problema "termoestrutural" com o bocal de um motor (o conduto através do qual são expulsos os gases da combustão), que resultou em um "mau funcionamento", disse a Blue Origin nessa sexta. Esse componente do motor ficou exposto a temperaturas mais altas do que o esperado, concluiu a investigação.

As "mudanças no desenho" em vários elementos devem evitar esse problema no futuro, explicou a companhia. A carga transportada em setembro de 2022 "aterrissou de forma segura" após a anomalia, graças ao sistema de ejeção que funcionou "como estava previsto".

A Blue Origin disse querer reativar os voos "em breve", para reiniciar a missão NS-23, com a mesma carga científica, que foi recuperada intacta.

A companhia enviou 32 pessoas ao espaço desde julho de 2021, quando seu presidente, Jeff Bezos, fundador da Amazon, participou do primeiro voo.

A empresa Virgin Galactic também está se posicionando nesse nicho de viagens curtas de turismo espacial, mas não levou ninguém ao espaço desde julho de 2021.