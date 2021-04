Bolsonaro e Faria fazem primeira videochamada em 5G no Brasil

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), realizaram nesta sexta-feira a primeira ligação com a tecnologia 5G no país. Bolsonaro estava no Palácio do Planalto, em Brasília, e Faria na sede da Nokia, em São Paulo.

O conselheiro Carlos Manuel Baigorri, relator do 5G na Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), afirmou que o leilão da rede deve ocorrer até o fim do primeiro semestre de 2021.

A tecnologia do 5G estará disponível em todas capitais brasileiras até julho de 2022. Essa tecnologia permite o tráfego de dados até 100 vezes mais rápido que o padrão de quarta geração (4G), por utilizar um espectro de rádio mais abrangente, o que permite que mais aparelhos móveis se conectem simultaneamente, com mais estabilidade do que as redes atuais.