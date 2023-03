Casa Branca não pagará por verificação de perfil do Twitter, diz site

publicidade

O perfil da Casa Branca no Twitter não vai pagar para ter um selo cinza de verificação no Twitter. A informação foi dada em um email interno de orientação aos funcionários da instituição, segundo o site Axios.

O comunicado enviado nesta sexta-feira (31) à equipe presidencial dos Estados Unidos mostrou as falhas do novo sistema de assinaturas imposto por Elon Musk, que aposta no pagamento e não em verificações pessoais.

"Entendemos que o Twitter Blue não fornece verificação em nível pessoal como um serviço. Portanto, uma marca de seleção azul agora servirá simplesmente como uma verificação de que a conta é de um usuário pago", disse Rob Flaherty, diretor de estratégias da Casa Branca, no email.

Funcionários ligados à presidencia dos Estados Unidos também não serão reembolsados se escolherem pagar pelo Twitter Blue.

“Os funcionários podem comprar o Twitter Blue em suas contas pessoais de mídia social usando fundos pessoais”, disse Rob.

O posicionamento é uma resposta à estratégia do Twitter de começar a cobrar para emitir selos azuis, inclusive de perfis empresariais e de organizações governamentais que foram verificados anteriormente.

Os planos de assinatura para empresas custam US$ 1.000 mensais, com taxas extras para funcionários ligados à empresa, um valor considerado caro.

O email da equipe de estratégias da Casa Branca pode ser um sinal que o governo dos Estados Unidos não vão pagar por assinaturas da plataforma, o que pode fazer outras organizações questionarem a validade do sistema.

Segundo o New York Times, que citou um documento interno do Twitter, a plataforma vai manter gratuitamente os selos de verificação dos 500 maiores assinantes da plataforma, e as 10.000 organizações mais seguidas.

