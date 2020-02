Celular dobrável da Motorola falha em teste extremo de durabilidade

publicidade

O primeiro smartphone dobrável da Motorola, o Razr, chegou ao mercado nessa quinta-feira e passou por um intenso teste de durabilidade. O modelo aposta no design "flip", que dobra ao meio como os antigos celulares pré-smartphones, e conta com uma tela de 6,2 polegadas.

O site CNET parece ter achado o ponto fraco do smartphone, a dobradiça. Durante quatro horas seguidas uma máquina dobrou o smartphone 27 mil vezes, o que fez com que o aparelho parasse de fechar corretamente. Segundo cálculos do site, em situações normais, uma pessoa abriria o smartphone cerca de 80 a 150 vezes ao dia, o que deixaria a durabilidade do Razr entre seis e 12 meses.

No ano passado, o site também testou o Galaxy Fold, o primeiro smartphone dobrável da Samsung. Apesar de ter apresentado problema em sua primeira versão, o celular resistiu a 120 mil dobras, ainda longe das 200 mil que a Samsung tinha prometido no lançamento.

O teste pode não apresentar um reflexo da realidade, já que foi realizado apenas com um celular e com uma máquina que não foi construída especificamente para isso, porém, deve ser levado em consideração na hora de adquirir um novo aparelho.