China lança foguete para sua missão espacial mais longa

Três astronautas, incluindo uma mulher, decolaram na madrugada deste sábado (16) (sexta-feira à tarde no horário de Brasília) para a estação espacial chinesa Tiangong em construção. Eles ficarão seis meses no local, um tempo recorde para o gigante asiático. Esta é a quinta missão do programa a ser realizada apenas em 2021.

A tripulação, formada por Zhai Zhigang (55 anos), o primeiro chinês a fazer uma saída extraveicular, em 2008; Wang Yaping (41 anos), a segunda chinesa a viajar ao espaço, em 2013; e Ye Guangfu (41 anos), em seu primeiro voo espacial.

Um foguete Longa Marcha 2F impulsionou a espaçonave Shenzhou-13 às 00h23 (13h23 de sexta-feira no horário de Brasília) do centro de lançamento de Jiuquan, no deserto de Gobi (noroeste).

Os três astronautas vão se acoplar ao módulo Tianhe ("Harmonia Celestial"), o único já em órbita dos três que formarão a estação espacial. Sua missão será continuar a construção, verificar o equipamento e conduzir alguns experimentos científicos. Eles também farão duas ou três saídas no espaço.

"Missões Extraveiculares"

O programa espacial chinês avançou de forma agressiva o seu cronograma de missões em 2021. O primeiro módulo da estação, chamado Tianhe ("Harmonia celestial"), foi colocado em órbita em uma missão que partiu em 29 de abril.

Desde então, outras três missões foram realizadas, em maio, junho e setembro. Na decolagem em maio, três astronautas foram para a estação, onde passaram 90 dias, a missão mais tripulada mais longa até a desta sexta.

A Agência Espacial Chinesa (CMSA, na sigla em inglês), anunciou que os tripulantes farão de duas a três "missões extraveiculares". Com isso, Wang Yaping deve se tornar a primeira mulher chinesa a caminhar no espaço.

Wang, que esteve no espaço em junho de 2013 como tripulante da missão Shenzhou-10, chegou a dar uma aula para uma audiência calculada em cerca de 60 milhões de crianças chinesas. Na missão que se inicia nesta sexta-feira, ela deverá dar mais uma aula para alunos de todo o país.

Corrida espacial

Com a quinta missão este ano, a China busca reduzir seu atraso em relação a outras potências espaciais, como os EUA, a Rússia e a União Europeia. Para 2022, estão previstas pelo menos outras seis decolagens para seguir no processo de montagem da estação espacial.

É a quinta missão das 11 (tripuladas e não tripuladas) que serão necessárias para a construção da estação espacial chinesa.

A estação está prevista para ser concluída até o final de 2022. É chamada de Tiangong ("Palácio Celestial") e será semelhante em tamanho à antiga estação Mir soviética (1986-2001). Vai funcionar por pelo menos 10 anos.